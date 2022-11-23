Tunceli'de şiddet sonucu hayatını kaybeden kadınlar anısına fidan dikildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de şiddet sonucu hayatını kaybeden kadınlar anısına fidan dikimi gerçekleştirildi.



Valilik, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla kentte etkinlik düzenledi.

Bu kapsamda Atatürk Mahallesi'ndeki boş arazide, şiddet sonucu yaşamını yitiren kadınlar anısına fidanlar toprakla buluşturuldu.

Etkinliğe katılanlar kazma ve kürek yardımıyla kazdıkları çukurlara çam fidanları dikti, bunlara can suyu verdi.

Programa, Vali Mehmet Ali Özkan'ın eşi Arzu Özkan ve çok sayıda kadın katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.