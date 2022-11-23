Tunceli'de şiddet sonucu hayatını kaybeden kadınlar anısına fidan dikildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de şiddet sonucu hayatını kaybeden kadınlar anısına fidan dikimi gerçekleştirildi.
Valilik, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla kentte etkinlik düzenledi.
Bu kapsamda Atatürk Mahallesi'ndeki boş arazide, şiddet sonucu yaşamını yitiren kadınlar anısına fidanlar toprakla buluşturuldu.
Etkinliğe katılanlar kazma ve kürek yardımıyla kazdıkları çukurlara çam fidanları dikti, bunlara can suyu verdi.
Programa, Vali Mehmet Ali Özkan'ın eşi Arzu Özkan ve çok sayıda kadın katıldı.