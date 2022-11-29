Tunceli Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek desteği

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de ihtiyacı olan vatandaşlara günlük olarak sıcak yemek dağıtımı yapılmaya başlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentteki halk mutfağında sağlığa uygun koşullarda yemekler hazırlanıyor.

Yemekler, günlük olarak belediye personelince ihtiyacı olan vatandaşlara dağıtılıyor.



Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, halkın temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışma yaptıklarını belirtti.

Maçoğlu, yemekleri daha çok kentte tek başına yaşayan yaşlılara dağıttıklarına işaret ederek, "Yapılan yemekleri çalışan arkadaşlarımız tespit ettiğimiz hanelere haftada beş gün, halk fırınımızda çıkan ekmekle beraber kapılara kadar götürüp bırakıyor. Birçok dostumuz bu mutfağın kurulmasına ve halk ekmek projemize çok büyük destek verdi. Katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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