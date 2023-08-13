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        Tunceli'de serinlemek için Pülümür Çayı'na giren kişi boğuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 20:21
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        Tunceli'de serinlemek için Pülümür Çayı'na giren kişi boğuldu
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        TUNCELİ (AA) - Tunceli’nin Pülümür Vadisi’nde serinlemek için çaya giren kişi boğuldu.

        Kutudere mevkisindeki Pülümür Çayı’na serinlemek için giren 27 yaşındaki Servet Ş, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri ile Munzur Arama Kurtarma Derneği üyeleri sevk edildi.

        Dalgıç ekiplerinin arama çalışmasıyla sudan çıkarılan Servet Ş’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Servet Ş’nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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