        Tunceli'de ekipler yolu kapanan mezradaki hamile kadını hastaneye yetiştirdi

        Tunceli'de ekipler yolu kapanan mezradaki hamile kadını hastaneye yetiştirdi

        Tunceli'nin Hozat ilçesinde yolu kardan kapanan mezrada rahatsızlanan hamile kadın, ekiplerin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 00:38 Güncelleme: 18.01.2026 - 00:38
        Tunceli'de ekipler yolu kapanan mezradaki hamile kadını hastaneye yetiştirdi
        Tunceli'nin Hozat ilçesinde yolu kardan kapanan mezrada rahatsızlanan hamile kadın, ekiplerin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Türktaner köyüne bağlı Merecik mezrasında yaşayan 6,5 aylık hamile S.T. rahatsızlanınca yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve Munzur Arama Kurtarma ekipleri yönlendirildi.

        Karlı yollarda ilerleyerek mezraya ulaşan ekipler, ilk müdahalesini köyde yaptıkları S.T'yi ambulansla Hozat Devlet Hastanesine ulaştırdı.

        Bölgede aralıklarla devam eden kar ulaşımda aksamalara neden oluyor.

