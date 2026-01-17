Habertürk
        Tunceli Haberleri

        Tunceli Valiliğinden Ovacık Arslandoğmuş köyünde olumsuz yaşam koşullarıyla ilgili paylaşımlara yalanlama:

        Tunceli Valiliği, bazı sosyal medya hesapları üzerinden Ovacık ilçesine bağlı Arslandoğmuş köyünde olumsuz yaşam koşullarına ilişkin yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 15:54 Güncelleme: 17.01.2026 - 15:54
        Tunceli Valiliğinden Ovacık Arslandoğmuş köyünde olumsuz yaşam koşullarıyla ilgili paylaşımlara yalanlama:
        Tunceli Valiliği, bazı sosyal medya hesapları üzerinden Ovacık ilçesine bağlı Arslandoğmuş köyünde olumsuz yaşam koşullarına ilişkin yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında "3 gündür mahsuruz, elektriğimiz yok, üşüyoruz, hasta var ve ahırımız çöktü. Tunceli Ovacık Arslandoğmuş köyü. Acil yardım talep ediyoruz." şeklinde paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

        Konuyla ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirme zorunluluğu doğduğu aktarılan açıklamada, "112 Acil Sağlık ekiplerimizle yapılan görüşmelerde hayati bir aciliyet olmadığı teyit edilmesine rağmen sosyal medya üzerinden vatandaşlarımızın merhamet ve insani duygularının istismar edilmesi suretiyle oluşturulan baskı nedeniyle ekiplerimizin çalışma programı aksatılmış; 2 iş makinesi, 15 saatlik çalışma süresi ve 20 kişilik ekibimizin mesaisi tek bir hane için harcanmıştır." ifadelerine yer verildi.

        Ekiplerin dün eve ulaştığı ve yerinde inceleme yaptığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Elektrik ve internetin mevcut olduğu, sağlık açısından acil bir durum bulunmadığı ve hayvanlarda herhangi bir olumsuzluk olmadığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak söz konusu yerin yol ağımız dışında kalan, yerleşim alanı niteliği taşımayan, imara aykırı şekilde yapılmış ve resmi kayıtlarda yer almayan bir yapı olduğu, milletimizin insani ve merhamet duygularının bir baskı unsuru olarak kullanıldığı belirlenmiştir. Ayrıca, gerek imar mevzuatına aykırılık gerekse ekiplerimizi yanıltmaya yönelik gerçek dışı ihbarlar nedeniyle gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır.

        Gerçeği yansıtmayan bu tür paylaşımlar, gerçekten yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaşmamızı geciktirmekte, kamu kaynaklarının ve ekiplerimizin zamanının etkin ve verimli kullanılmasını olumsuz etkilemektedir. Bu tür vakalarla vatandaşların insani ve merhamet duygularını etkileyerek millette umutsuzluk oluşturmayı hedefleyen, yalnızca olumsuz bir algı yaratmak, eksiklik ve kusur varmış gibi göstererek kamuoyunu yönlendirmek isteyen kimi şer odaklarının amaçlarına bilinçli ya da bilinçsiz şekilde hizmet edildiği hususu da göz ardı edilmemelidir."

        Açıklamada, vatandaşlardan yalnızca gerçek ve acil durumlarda ihbarda bulunmaları, paylaşımlarını sorumluluk bilinciyle yapmaları istendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

