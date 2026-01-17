Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri Haberleri

        Tunceli'de yolu kapanan köydeki hasta ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı

        Tunceli'nin Pertek ilçesinde yolu kardan kapanan köydeki hasta, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 15:13 Güncelleme: 17.01.2026 - 15:13
        Tunceli'nin Pertek ilçesinde yolu kardan kapanan köydeki hasta, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye kaldırıldı.

        Elmakaşı köyünde solunum sıkıntısı çeken 73 yaşındaki Sultan D'nin yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB), Munzur Arama Kurtarma, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kar motoruyla ilerleyen ekipler, yaklaşık 3 saatlik yolculukla köye ulaşmayı başardı.

        Evinde ilk müdahalesi yapılan Sultan D, kar motoruyla ambulansa getirilerek Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

