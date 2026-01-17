Tunceli'de yolu kapanan köydeki hasta ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı

Tunceli'nin Pertek ilçesinde yolu kardan kapanan köydeki hasta, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye kaldırıldı. Elmakaşı köyünde solunum sıkıntısı çeken 73 yaşındaki Sultan D'nin yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB), Munzur Arama Kurtarma, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kar motoruyla ilerleyen ekipler, yaklaşık 3 saatlik yolculukla köye ulaşmayı başardı. Evinde ilk müdahalesi yapılan Sultan D, kar motoruyla ambulansa getirilerek Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

