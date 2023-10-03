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        Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu huzurevi sakinlerini ziyaret etti

        Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, kentteki huzurevlerinde kalan yaşlılarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 13:59 Güncelleme: 03.10.2023 - 14:07
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        Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu huzurevi sakinlerini ziyaret etti
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        Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, kentteki huzurevlerinde kalan yaşlılarla bir araya geldi.

        Vali Tekbıyıkoğlu, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla TOKİ Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Özel Munzur Yaşlı Bakım Merkezi'ni ziyaret etti.

        Huzurevi sakinlerine karanfil veren Tekbıyıoğlu, yaşlılarla sohbet ederek talep ve sorunlarını dinledi.

        Ziyarete, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Ekber Yurt da eşlik etti.

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