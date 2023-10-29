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        Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'ndan Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 09:33 Güncelleme: 29.10.2023 - 09:33
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        Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'ndan Cumhuriyet Bayramı mesajı
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        Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Tekbıyıkoğlu, mesajında, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü karşılamanın eşsiz coşkusu, gururu ve heyecanı içerisinde olduklarını belirtti.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde ilan edilen Cumhuriyet'in yüce Türk milletinin asaletle perçinlediği ve temellendirdiği yönetim sistemi olarak 100 yılı geride bıraktığını ifade eden Tekbıyıkoğlu, şunları kaydetti:

        "Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan ediyoruz' kutlu cümlesiyle başlayan demokrasi yolculuğu, yıllar içerisinde zaman zaman sekteye uğratılmak istenilse de halkın kararlılığı ve cumhuriyet değerlerine olan inancı sayesinde özgürlük meşalesi söndürülememiş, milletimiz kardeşlik bağlarına nifak tohumları atılmasına asla müsaade etmemiştir. Bugüne kadar ülkemize, vatanımıza saldıran düşmanların hain emellerine birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuyla karşı koyan aziz milletimiz, milli ve manevi değerlerine yönelecek her türlü saldırıyı bundan sonra da aynı güç ve kararlılıkla ortadan kaldıracaktır. Bu ülkenin fertleri olarak bizlere düşen en önemli görev, atalarımızın emaneti olan bu güzel vatanın bağımsızlığını daima muhafaza etmek ve Türkiye’yi ikinci yüzyılında teknoloji ve bilimin ışığında dünyanın lider ülkelerinden biri haline getirmek için çalışmaktır."

        Vali Tekbıyıkoğlu, Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılını tebrik ederek, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanı ve milleti uğruna canlarını feda eden bütün şehitleri ve gazileri rahmet ve minnetle andığını vurguladı.

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