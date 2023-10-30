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        Tunceli'de dağlık arazide mahsur kalan 2 kişiyi ekipler kurtardı

        Tunceli'de dağlık alanda hayvan otlatırken mahsur kalan 2 kadın ekipler tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 21:35 Güncelleme: 30.10.2023 - 21:35
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        Tunceli'de dağlık arazide mahsur kalan 2 kişiyi ekipler kurtardı
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        Tunceli'de dağlık alanda hayvan otlatırken mahsur kalan 2 kadın ekipler tarafından kurtarıldı.

        İl merkezine bağlı Gökçek köyünde yaşayan F.K. ve S.K, arazide hayvan otlatırken dağlık alanda mahsur kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, sağlık, Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ekipleri ile Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) üyeleri sevk edildi.

        Zorlu arazi şartlarında görev yapan ekipler, yaklaşık 1 saatlik yürüyüşün sonunda kadınların bulunduğu alana ulaştı.

        Ekipler tarafından mahsur kaldıkları yerden kurtarılan kadınlar, sağlık kontrollerinin ardından evlerine götürüldü.

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