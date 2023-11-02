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        Tunceli Emniyet Müdürü Hakan Duman, basın mensuplarıyla kahvaltıda buluştu

        Tunceli Emniyet Müdürü Hakan Duman, kentte görev yapan basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 12:38 Güncelleme: 02.11.2023 - 12:46
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        Tunceli Emniyet Müdürü Hakan Duman, basın mensuplarıyla kahvaltıda buluştu
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        Tunceli Emniyet Müdürü Hakan Duman, kentte görev yapan basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

        Cumhuriyet Mahallesi'ndeki polisevinde düzenlenen programa, yerel ve ulusal basın kuruluşlarında çalışan gazeteciler katıldı.

        Kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgilendirme yapan Duman, basın mensuplarının yaşadığı sorun ve talepleri dinledi.

        Programa, asayiş, güvenlik, terör, trafik, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürleri de katıldı.

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