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        Tunceli'de hız ihlalinden 403 sürücüye ceza kesildi, 26 araç trafikten menedildi

        Tunceli'de gerçekleştirilen asayiş, trafik ve narkotik denetimlerinde aranan 61 şüpheli yakalandı, 403 sürücüye hız ihlali nedeniyle cezai işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 11:53 Güncelleme: 06.11.2023 - 11:53
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        Tunceli'de hız ihlalinden 403 sürücüye ceza kesildi, 26 araç trafikten menedildi
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        Tunceli'de gerçekleştirilen asayiş, trafik ve narkotik denetimlerinde aranan 61 şüpheli yakalandı, 403 sürücüye hız ihlali nedeniyle cezai işlem uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte halkın güvenliğini sağlamak ve trafik ihlallerini önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        Ekipler, bu kapsamda geçen ay il genelinde yaptıkları asayiş denetimlerinde, 44 bin 272 bin kişiyi kontrol etti, 118 kişi hakkında işlem yaptı, aranan 61 şüpheliyi yakaladı.

        Denetimlerde, 3 kesici alet, 2 ruhsatsız tabanca, 18 fişek ve 27,70 gram esrar ele geçirildi. Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında 1200 kişi bilgilendirildi.

        Trafik denetimlerinde ise 14 bin 47 sürücü kontrol edildi, 403 sürücüye hız ihlali nedeniyle ceza kesildi, 43 sürücünün ehliyetine el koyuldu ve 26 araç trafikten menedildi.

        Polis ekiplerince yapılan narkotik denetimlerinde de 22 kişi hakkında işlem yapıldı, 1037,45 gram esrar, 11 sentetik ecza ve 5,21 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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