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        Tunceli'de uçuruma düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Tunceli'de yaklaşık 80 metrelik uçuruma düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 22:53 Güncelleme: 08.11.2023 - 22:55
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        Tunceli'de uçuruma düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Tunceli’de yaklaşık 80 metrelik uçuruma düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        D.Ş’nin kullandığı 62 AB 158 plakalı otomobil, il merkezine bağlı Batman köyü kara yolunda kontrolden çıkarak uçuruma düştü.

        Kazada, sürücü ile araçtaki A.C, D.S, B.O. ve Z.D.M. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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