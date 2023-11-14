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        Tunceli'de kaçak keklik avı yapan 23 kişiye 82 bin 996 lira ceza kesildi

        Tunceli'de kaçak yöntemlerle keklik avı yaptığı belirlenen 23 kişiye 82 bin 996 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 12:29 Güncelleme: 14.11.2023 - 12:33
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        Tunceli'de kaçak keklik avı yapan 23 kişiye 82 bin 996 lira ceza kesildi
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        Tunceli'de kaçak yöntemlerle keklik avı yaptığı belirlenen 23 kişiye 82 bin 996 lira ceza uygulandı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi Müdürlüğüne bağlı ekipler, il genelinde yaban hayatının korunması için çalışmalarına devam ediyor.

        Belirli aralıklarla arazide devriye görevi yürüten ekipler, 1-14 Kasım'da Çıralı, Bulgurcular, Sakaltutan, Doluküp, Gülbahçe, Doluca ve Eralkan bölgelerinde denetim gerçekleştirdi.

        Denetimlerde 23 kişinin kaçak olarak keklik avladığını tespit eden ekipler, bu kişiler hakkında "kara avcılığına muhalefet" suçundan 82 bin 996 lira ceza uyguladı.

        DKMP görevlilerince avda kullanan 4 yarı otomatik tüfek ve 20 ölü kekliğe de el konuldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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