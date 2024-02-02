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        Tunceli'de fotokapana yakalanan kaçak avcılara 345 bin 988 lira ceza kesildi

        Tunceli'de kaçak olarak yaban keçisi avlama görüntüleri fotokapana yansıyan 4 kişiye 345 bin 988 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 16:53 Güncelleme: 02.02.2024 - 16:53
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        Tunceli'de fotokapana yakalanan kaçak avcılara 345 bin 988 lira ceza kesildi
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        Tunceli'de kaçak olarak yaban keçisi avlama görüntüleri fotokapana yansıyan 4 kişiye 345 bin 988 lira ceza uygulandı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı Tunceli Şube Müdürlüğü görevlileri, kentin çeşitli noktalarında kaçak avcılığa yönelik denetimlerini sürdürüyor.

        Ekiplerin koruma kontrol faaliyetleri kapsamında araziye yerleştirdiği bir fotokapan, bölgede kaçak avlanan 4 kişiyi kayıt altına aldı.

        Görüntüleri inceleyen DKMP görevlileri, durumu İl Jandarma Komutanlığına bildirdi. Kimlikleri tespit edilen kaçak avcılara, toplam 345 bin 988 lira ceza kesildi.

        Fotokapana yansıyan görüntüde, kaçak avcıların avladıkları yaban keçisini yerde sürükleyerek götürmesi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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