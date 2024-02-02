Tunceli'de fotokapana yakalanan kaçak avcılara 345 bin 988 lira ceza kesildi
Tunceli'de kaçak olarak yaban keçisi avlama görüntüleri fotokapana yansıyan 4 kişiye 345 bin 988 lira ceza uygulandı.
Tunceli'de kaçak olarak yaban keçisi avlama görüntüleri fotokapana yansıyan 4 kişiye 345 bin 988 lira ceza uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı Tunceli Şube Müdürlüğü görevlileri, kentin çeşitli noktalarında kaçak avcılığa yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Ekiplerin koruma kontrol faaliyetleri kapsamında araziye yerleştirdiği bir fotokapan, bölgede kaçak avlanan 4 kişiyi kayıt altına aldı.
Görüntüleri inceleyen DKMP görevlileri, durumu İl Jandarma Komutanlığına bildirdi. Kimlikleri tespit edilen kaçak avcılara, toplam 345 bin 988 lira ceza kesildi.
Fotokapana yansıyan görüntüde, kaçak avcıların avladıkları yaban keçisini yerde sürükleyerek götürmesi yer alıyor.
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