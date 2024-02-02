Tunceli'de fotokapana yakalanan kaçak avcılara 345 bin 988 lira ceza kesildi

Tunceli'de kaçak olarak yaban keçisi avlama görüntüleri fotokapana yansıyan 4 kişiye 345 bin 988 lira ceza uygulandı.

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