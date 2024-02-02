Tunceli merkezli uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Tunceli merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3’ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin Tunceli, Bingöl ve Elazığ’da yaşadığı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, daha sonra polis ekiplerince il merkezine getirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3’ü tutulandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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