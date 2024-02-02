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        Tunceli merkezli uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Tunceli merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 10:26 Güncelleme: 02.02.2024 - 10:26
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        Tunceli merkezli uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
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        Tunceli merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3’ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin Tunceli, Bingöl ve Elazığ’da yaşadığı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Gözaltına alınan 6 şüpheli, daha sonra polis ekiplerince il merkezine getirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3’ü tutulandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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