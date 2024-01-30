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        Tunceli'de dronla tespit edilen kaçak avcıya 10 bin 689 lira ceza kesildi

        Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde kaçak avlandığı dronla tespit edilen kişiye 10 bin 689 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 16:34 Güncelleme: 30.01.2024 - 16:34
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        Tunceli'de dronla tespit edilen kaçak avcıya 10 bin 689 lira ceza kesildi
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        Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde kaçak avlandığı dronla tespit edilen kişiye 10 bin 689 lira ceza uygulandı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi ekipleri, yaban hayvanlarının korunması için denetimlerini sürdürüyor.

        Belirli aralıklarla arazide devriye görevi yürüten ekipler, Mazgirt'teki Bulgurcular Devlet Avlağı'nda dron yardımıyla saha taraması yaptı.

        Ekipler, bu esnada bir kişinin kaçak yöntemlerle karla kaplı ormanda avlandığını tespit etti.

        Kaçak avcı hakkında, "Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefet" suçundan 10 bin 689 lira ceza uygulandı.

        DKMP ekiplerince avda kullanılan yivsiz av tüfeğine el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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