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        Tunceli'de depreme dayanıksız olduğu belirlenen 17 okul boşaltılıyor

        Tunceli'de depreme dayanıksız olduğu tespit edilen 17 okulun boşaltılmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 17:01 Güncelleme: 31.01.2024 - 17:19
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        Tunceli'de depreme dayanıksız olduğu belirlenen 17 okul boşaltılıyor
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        Tunceli’de depreme dayanıksız olduğu tespit edilen 17 okulun boşaltılmasına başlandı.

        Deprem kuşağında yer alan kentte, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu’nun talimatı doğrultusunda çalışma yapılıyor.

        Bu kapsamda, ildeki 63 okulda ekipler tarafından depreme dayanıklılık performans analizi gerçekleştirildi, 17 okulun depreme karşı riskli olduğu tespit edildi.

        Yıkım kararı verilen okullarda masa, sıra, tahta ve teknolojik cihazların tahliyesine başlandı.

        Bazı okullarda da güçlendirme çalışmaları yapılacağı belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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