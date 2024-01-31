Tunceli'de depreme dayanıksız olduğu belirlenen 17 okul boşaltılıyor Tunceli'de depreme dayanıksız olduğu tespit edilen 17 okulun boşaltılmasına başlandı.

Tunceli’de depreme dayanıksız olduğu tespit edilen 17 okulun boşaltılmasına başlandı.

Deprem kuşağında yer alan kentte, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu’nun talimatı doğrultusunda çalışma yapılıyor.

Bu kapsamda, ildeki 63 okulda ekipler tarafından depreme dayanıklılık performans analizi gerçekleştirildi, 17 okulun depreme karşı riskli olduğu tespit edildi.

Yıkım kararı verilen okullarda masa, sıra, tahta ve teknolojik cihazların tahliyesine başlandı.

Bazı okullarda da güçlendirme çalışmaları yapılacağı belirtildi.