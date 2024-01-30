Munzur Vadisi Milli Parkı karla kaplandı
Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Vadisi Milli Parkı beyaza büründü.
Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Vadisi Milli Parkı beyaza büründü.
Türkiye'nin önemli milli parkları arasında bulunan ve yaklaşık 42 bin hektar alandan oluşan Munzur Vadisi Milli Parkı, birçok yaban hayvanına yaşam alanı sağlıyor.
Dört mevsim farklı manzaralar sunan milli park, son günlerde etkili olan yağışların ardından karla kaplandı.
Munzur Çayı'nın menderesler oluşturarak geçtiği milli parktaki kış güzelliği, dronla görüntülendi.
Bazı doğaseverler de milli parkın eşsiz kış manzarasında gezinti yaptı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.