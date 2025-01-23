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        İstismar iddiasında anne ve sevgilisi tutuklandı (2)

        İLÇEHALKINDAN TEPKİ Tunceli'nin Pertek ilçesinde büyük çoğunluğu kadınlardan oluşan grup, protesto yürüyüşü düzenleyip, olaya tepki gösterdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 16:07 Güncelleme: 23.01.2025 - 16:10
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        İstismar iddiasında anne ve sevgilisi tutuklandı (2)
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        İLÇEHALKINDAN TEPKİ

        Tunceli'nin Pertek ilçesinde büyük çoğunluğu kadınlardan oluşan grup, protesto yürüyüşü düzenleyip, olaya tepki gösterdi. Yürüyüşte, sık sık "Pertek uyuma, çocuklara sahip çık" sloganları atıldı. Dava sonuçlanıncaya kadar olayın peşini bırakmayacaklarını belirten kalabalıktan Aysel Duru, "Bugün ilçemizde 12 yaşındaki bir çocuğa istismar eden bir kişi ve çocuğun annesi tutuklandığını öğrendik. Bu olay ilçemizde ilk değil. Bizler çocuk istismarının, taciz ve tecavüzün örtbas edilmemesi, şiddeti büyüten ailenin kutsallaştırılmaması gerektiğini ve buna karşı her zaman mücadele edeceğimizi her zaman vurguluyoruz. Kimseden de korkmuyoruz" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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