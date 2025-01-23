İstismar iddiasında anne ve sevgilisi tutuklandı (2)
İLÇEHALKINDAN TEPKİ Tunceli'nin Pertek ilçesinde büyük çoğunluğu kadınlardan oluşan grup, protesto yürüyüşü düzenleyip, olaya tepki gösterdi.
İLÇEHALKINDAN TEPKİ
Tunceli'nin Pertek ilçesinde büyük çoğunluğu kadınlardan oluşan grup, protesto yürüyüşü düzenleyip, olaya tepki gösterdi. Yürüyüşte, sık sık "Pertek uyuma, çocuklara sahip çık" sloganları atıldı. Dava sonuçlanıncaya kadar olayın peşini bırakmayacaklarını belirten kalabalıktan Aysel Duru, "Bugün ilçemizde 12 yaşındaki bir çocuğa istismar eden bir kişi ve çocuğun annesi tutuklandığını öğrendik. Bu olay ilçemizde ilk değil. Bizler çocuk istismarının, taciz ve tecavüzün örtbas edilmemesi, şiddeti büyüten ailenin kutsallaştırılmaması gerektiğini ve buna karşı her zaman mücadele edeceğimizi her zaman vurguluyoruz. Kimseden de korkmuyoruz" dedi.
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