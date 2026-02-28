Tunceli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Tunceli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, kentte uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, belirledikleri adrese düzenledikleri operasyonda B.U.K'yi gözaltına aldı. Şüphelinin adresi ve aracında yapılan aramada, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 50 bin lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen B.U.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

