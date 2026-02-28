Tunceli'de yolu kapanan mezradaki hasta kar motoruyla ambulansa ulaştırıldı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan mezradaki hasta, kar motoruyla ambulansa taşınarak hastaneye ulaştırıldı. Yaylagünü köyüne bağlı Kazançlı mezrasında yaşayan 80 yaşındaki hipertansiyon hastası Şahsenem E'nin aniden rahatsızlanması üzerine yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, jandarma ve Munzur Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Kar kalınlığının 2 metreyi aştığı bölgede kar motoruyla ilerleyen ekipler, saatler süren yolculukla mezraya ulaşmayı başardı. Evinde ilk müdahalesi yapılan Şahsenem E, kar motoruyla ambulansa taşınarak Ovacık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

