Tunceli'de kız çocuğuna cinsel istismar iddiasıyla anne ve erkek arkadaşı tutuklandı
Tunceli'nin Pertek ilçesinde 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğu iddiasıyla anneyle erkek arkadaşı tutuklandı.
Tunceli'nin Pertek ilçesinde 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğu iddiasıyla anneyle erkek arkadaşı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, anne S.O. ile erkek arkadaşı S.K'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K. "çocuğa istismar", S.O. ise "cinsel istismara yardım" suçundan tutuklandı
İlçede bir araya gelen bazı vatandaşlar da yürüyüş yaparak istismara tepki gösterdi.
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