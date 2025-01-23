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        Tunceli'de kız çocuğuna cinsel istismar iddiasıyla anne ve erkek arkadaşı tutuklandı

        Tunceli'nin Pertek ilçesinde 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğu iddiasıyla anneyle erkek arkadaşı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 17:19 Güncelleme: 23.01.2025 - 17:19
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        Tunceli'de kız çocuğuna cinsel istismar iddiasıyla anne ve erkek arkadaşı tutuklandı
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        Tunceli'nin Pertek ilçesinde 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğu iddiasıyla anneyle erkek arkadaşı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, anne S.O. ile erkek arkadaşı S.K'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K. "çocuğa istismar", S.O. ise "cinsel istismara yardım" suçundan tutuklandı

        İlçede bir araya gelen bazı vatandaşlar da yürüyüş yaparak istismara tepki gösterdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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