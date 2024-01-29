Tunceli'de kaçak kazı yapan kişi suçüstü yakalandı

Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Arazide inceleme yapan ekipler, ormanda izinsiz kazı yapan kişiyi suçüstü yakaladı.

Ekiplerce alanda yapılan aramada, kürek, kazma, jeneratör, mazot, akü, çekiç, halat, hortum, güneş paneli, baret ve kesici aletler ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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