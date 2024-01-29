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        Tunceli'de kaçak kazı yapan kişi suçüstü yakalandı

        Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 20:19 Güncelleme: 29.01.2024 - 20:23
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        Tunceli'de kaçak kazı yapan kişi suçüstü yakalandı
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        Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Arazide inceleme yapan ekipler, ormanda izinsiz kazı yapan kişiyi suçüstü yakaladı.

        Ekiplerce alanda yapılan aramada, kürek, kazma, jeneratör, mazot, akü, çekiç, halat, hortum, güneş paneli, baret ve kesici aletler ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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