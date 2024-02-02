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        Tunceli merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

        TUNCELİ merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3´ü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 11:48 Güncelleme: 02.02.2024 - 11:50
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        Tunceli merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
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        TUNCELİ merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3´ü tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheliler, bir süre takibe alınıp, operasyon düzenlendi. Dron ve narkotik köpeklerinin de kullanıldığı eş zamanlı 'Narko Güç' operasyonunda şüphelilerden H.D. Tunceli´de, F.T. Elazığ´ın Karakoçan ilçesinde, M.Y., M.D., E.A. ve A.T. ise Bingöl'de yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 kilo 83 gram esrar ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3´ü tutuklandı, 2´si adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile 1´i de Cumhuriyet Savcılığı´ndan serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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