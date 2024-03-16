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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tunceli Valiliğini ziyaret etti

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'na ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 11:55 Güncelleme: 16.03.2024 - 12:29
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tunceli Valiliğini ziyaret etti
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'na ziyarette bulundu.

        Çeşitli programlar kapsamında kente gelen Yılmaz, Vali Tekbıyıkoğlu ve beraberindekilerce Valilik binası girişinde karşılandı.

        Öğrenciler tarafından çiçek takdim edilen Yılmaz, daha sonra Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

        Vali Tekbıyıkoğlu ile makamında görüşen Yılmaz, il genelinde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Görüşme sonrası Tekbıyıkoğlu Yılmaz'a, üzerinde "Tunceli" yazan filografi tablo hediye etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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