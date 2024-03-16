Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tunceli Valiliğini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'na ziyarette bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'na ziyarette bulundu.
Çeşitli programlar kapsamında kente gelen Yılmaz, Vali Tekbıyıkoğlu ve beraberindekilerce Valilik binası girişinde karşılandı.
Öğrenciler tarafından çiçek takdim edilen Yılmaz, daha sonra Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.
Vali Tekbıyıkoğlu ile makamında görüşen Yılmaz, il genelinde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Görüşme sonrası Tekbıyıkoğlu Yılmaz'a, üzerinde "Tunceli" yazan filografi tablo hediye etti.
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