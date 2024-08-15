Tunceli'de PKK'lı teröristlerce şehit edilen 6 sivil ve 2 güvenlik korucusu anıldı

Programda, şehit edilen 6 sivil ve 2 güvenlik korucusunun hayatlarına dair bilgi verildi. Kur'an-ı Kerim ve duaların okunduğu programda, şehitlerin mezarlarına karanfiller bırakıldı.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, 1993 ve 1997 yıllarında PKK'lı teröristlerce şehit edilen 6 sivil ve 2 güvenlik korucusu için anma programı düzenlendi.

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