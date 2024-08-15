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        Tunceli'de PKK'lı teröristlerce şehit edilen 6 sivil ve 2 güvenlik korucusu anıldı

        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, 1993 ve 1997 yıllarında PKK'lı teröristlerce şehit edilen 6 sivil ve 2 güvenlik korucusu için anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 15:12 Güncelleme: 15.08.2024 - 15:12
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        Tunceli'de PKK'lı teröristlerce şehit edilen 6 sivil ve 2 güvenlik korucusu anıldı
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        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, 1993 ve 1997 yıllarında PKK'lı teröristlerce şehit edilen 6 sivil ve 2 güvenlik korucusu için anma programı düzenlendi.

        Güneybaşı köyünde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Programda, şehit edilen 6 sivil ve 2 güvenlik korucusunun hayatlarına dair bilgi verildi. Kur'an-ı Kerim ve duaların okunduğu programda, şehitlerin mezarlarına karanfiller bırakıldı.

        Anma törenine, Kaymakam Orçun Cüneyt Zor, Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek, Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Bingöl, Cumhuriyet Savcısı Abdulkadir Akvekil, kurum amirleri, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

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