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        Çemişgezek'te şap hastalığıyla ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı

        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde hayvancılıkla uğraşan üreticiler şap hastalığıyla mücadele konusunda bilgilendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 13:00 Güncelleme: 03.02.2025 - 13:42
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        Çemişgezek'te şap hastalığıyla ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı
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        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde hayvancılıkla uğraşan üreticiler şap hastalığıyla mücadele konusunda bilgilendirildi.

        Kentte son günlerde ortaya çıkan şap hastalığı nedeniyle İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri şehir merkezi ve ilçelerde çalışma başlattı.

        Bu kapsamda Çemişgezek ilçesinde de ekipler, Belediye Sinema Salonu'nda düzenledikleri bilgilendirme toplantısında üreticilerle bir araya geldi.

        Şap hastalığıyla ilgili sunum yapan ekipler, üreticilerin sorularını cevaplayarak hastalıktan korunma yöntemleriyle ilgili bilgi verdi.

        Toplantıya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Oğuzhan Aslan ve Tunceli Koyun Keçi Birliği Başkanı Zeynel Erdoğan da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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