Tunceli'de şampuan şişesine gizlenmiş bir miktar uyuşturucu ele geçirildi
Tunceli'de şampuan şişesine gizlenmiş bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Tunceli’de şampuan şişesine gizlenmiş bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişindeki uygulama noktasında yolcu otobüsünü durdurdu.
Ekiplerce narkotik köpek eşliğinde araçta yapılan aramada, şampuan kutusuna gizlenmiş bir miktar esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan A.B’nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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