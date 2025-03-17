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        Tunceli'de şampuan şişesine gizlenmiş bir miktar uyuşturucu ele geçirildi

        Tunceli'de şampuan şişesine gizlenmiş bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 19:44 Güncelleme: 17.03.2025 - 19:44
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        Tunceli'de şampuan şişesine gizlenmiş bir miktar uyuşturucu ele geçirildi
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        Tunceli’de şampuan şişesine gizlenmiş bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişindeki uygulama noktasında yolcu otobüsünü durdurdu.

        Ekiplerce narkotik köpek eşliğinde araçta yapılan aramada, şampuan kutusuna gizlenmiş bir miktar esrar ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan A.B’nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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