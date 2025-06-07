Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Tunceli'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Tunceli'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 00:22 Güncelleme: 07.06.2025 - 00:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tunceli'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tunceli'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Ali K'nin idaresindeki 34 CBG 082 plakalı otomobil, Tunceli-Ovacık kara yolu Pilvenk mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Diyarbakır yangın faciasında 4 gözaltı
        Diyarbakır yangın faciasında 4 gözaltı
        Telefonda 3 kişiyi 1 milyon dolandırdı
        Telefonda 3 kişiyi 1 milyon dolandırdı
        Al Hilal'in Victor Osimhen ısrarı: Anlaştı iddiası!
        Al Hilal'in Victor Osimhen ısrarı: Anlaştı iddiası!
        ABD Başkanı Trump'tan Fed'e faiz indirimi baskısı
        ABD Başkanı Trump'tan Fed'e faiz indirimi baskısı
        Fenerbahçe'den yıldız hamleleri: Vlahovic, Sane!
        Fenerbahçe'den yıldız hamleleri: Vlahovic, Sane!
        İşte en değerli 10 Türk!
        İşte en değerli 10 Türk!
        Üzücü haber! ilk iş gününde hayatını kaybetti
        Üzücü haber! ilk iş gününde hayatını kaybetti
        Saldırıların gölgesinde bayram
        Saldırıların gölgesinde bayram
        PSG'den Arda Güler hamlesi!
        PSG'den Arda Güler hamlesi!
        Trump, Elon Musk'ın "aklını kaçırdığını" söyledi
        Trump, Elon Musk'ın "aklını kaçırdığını" söyledi
        Kurban eti girmeyen ev yok
        Kurban eti girmeyen ev yok
        Rönesans Rezidans davasının firari sanığı ölü bulundu!
        Rönesans Rezidans davasının firari sanığı ölü bulundu!
        Saçlarını pembeye boyadı
        Saçlarını pembeye boyadı
        İsrail bayramda bile geri durmuyor
        İsrail bayramda bile geri durmuyor
        Fenerbahçe Devin Özek ve Okan Özkan'ı açıkladı!
        Fenerbahçe Devin Özek ve Okan Özkan'ı açıkladı!
        Ünlü markanın makarnaları toplatıldı
        Ünlü markanın makarnaları toplatıldı
        HIV tedavisinde yeni bir yöntem geliştirildi
        HIV tedavisinde yeni bir yöntem geliştirildi
        DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesine telefon
        DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesine telefon
        Sınırın ikiye ayırdığı köy!
        Sınırın ikiye ayırdığı köy!
        "Kurban Bayramımız mübarek olsun"
        "Kurban Bayramımız mübarek olsun"

        Benzer Haberler

        Tunceli'nin tarihi, doğal ve kültürel güzellikleri fotoğrafçıların ilgisini...
        Tunceli'nin tarihi, doğal ve kültürel güzellikleri fotoğrafçıların ilgisini...
        Tunceli Valisi Aygöl, Anafatma Ziyaretgahı'nda lokma dağıttı
        Tunceli Valisi Aygöl, Anafatma Ziyaretgahı'nda lokma dağıttı
        Tunceli Valisi Şefik Aygöl görevine başladı
        Tunceli Valisi Şefik Aygöl görevine başladı
        Okul müdürü, nefes borusuna yiyecek kaçan öğrenciyi Heimlich manevrasıyla k...
        Okul müdürü, nefes borusuna yiyecek kaçan öğrenciyi Heimlich manevrasıyla k...
        Tunceli'de boğazına yemek kaçan öğrenci, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
        Tunceli'de boğazına yemek kaçan öğrenci, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
        Tunceli'de öldürülen cemevi başkanı ile yeğeni toprağa verildi
        Tunceli'de öldürülen cemevi başkanı ile yeğeni toprağa verildi