Tunceli'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Tunceli'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Tunceli'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Ali K'nin idaresindeki 34 CBG 082 plakalı otomobil, Tunceli-Ovacık kara yolu Pilvenk mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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