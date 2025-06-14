Tunceli'deki motosiklet kazasında polis memuru ve yaya yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Takla atarak yoldan çıkan motosiklet, bu sırada kaldırımda yürüyen bir yayaya çarptı.

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