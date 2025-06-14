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        Tunceli'deki motosiklet kazasında polis memuru ve yaya yaralandı

        Tunceli'de kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu polis memuru ve yaya yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 20:53 Güncelleme: 14.06.2025 - 20:53
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        Tunceli'deki motosiklet kazasında polis memuru ve yaya yaralandı
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        Tunceli'de kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu polis memuru ve yaya yaralandı.

        Trafik polisinin kullandığı motosiklet, Tunceli-Elazığ kara yolu Kanoğlu mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        Takla atarak yoldan çıkan motosiklet, bu sırada kaldırımda yürüyen bir yayaya çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan polis memuru ve yaya Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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