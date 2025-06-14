Tunceli'deki motosiklet kazasında polis memuru ve yaya yaralandı
Tunceli'de kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu polis memuru ve yaya yaralandı.
Tunceli'de kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu polis memuru ve yaya yaralandı.
Trafik polisinin kullandığı motosiklet, Tunceli-Elazığ kara yolu Kanoğlu mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Takla atarak yoldan çıkan motosiklet, bu sırada kaldırımda yürüyen bir yayaya çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan polis memuru ve yaya Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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