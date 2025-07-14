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        Tunceli Valisi Aygöl'den "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı

        Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 14:32 Güncelleme: 14.07.2025 - 14:32
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        Tunceli Valisi Aygöl'den "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı
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        Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Aygöl, mesajında, milletin iradesine ve istiklaline yönelen hain darbe girişimine karşı, 15 Temmuz 2016 gecesi sergilenen destansı direnişin özgürlük, demokrasi ve bağımsızlık uğruna verilen onurlu bir mücadelenin adı olduğunu belirtti.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tek yürek olan aziz milletin tankların karşısında inancıyla, silahların karşısında cesaretiyle durarak vatanına sahip çıkmakta asla tereddüt etmediğini aktaran Aygöl, "O gece milyonlarca insan, ay yıldızın gölgesinde bir araya gelerek 'Söz milletindir' dedi ve karanlığa karşı umut oldu. 15 Temmuz’un taşıdığı ruh birlikte güçlü, kardeşlikte kararlı, Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda emin adımlarla yürüyen bir milletin ruhudur. Bu ruh, geçmişten aldığı ilhamla geleceğe umutla bakabilmenin de adıdır." ifadelerini kullandı.

        Vali Aygöl, şunları kaydetti:

        "Bugün yalnızca geçmişin karanlığına karşı gösterilen direnişi değil, aynı zamanda aydınlık bir geleceğin inşasını konuşuyoruz. Barış içinde, kardeşçe ve huzurlu bir Türkiye idealiyle yürürken terörden arındırılmış, refahın egemen olduğu bir toplumu hep birlikte inşa etmeyi hedefliyoruz. Bu toprakları bizlere vatan kılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşları başta olmak üzere, 15 Temmuz şehitlerimizi ve tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir."

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