        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri Haberleri

        Tunceli'de çatıdan aracın üzerine düşen kar ve buz kütlesi nedeniyle 2 kişi yaralandı

        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde iki katlı binanın çatısından aracın üzerine düşen kar ve buz kütlesi nedeniyle 2 jandarma personeli yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 11:17 Güncelleme: 03.02.2026 - 11:17
        Pulur Mahallesi'ndeki iki katlı bir otelin çatısında biriken kar ve buz kütlesi, park halindeki jandarma aracının üzerine düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan 2 jandarma personeli, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ovacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

