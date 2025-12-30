Tunceli'de 3 ilçede taşımalı eğitime ara verildi

"30 Aralık Salı günü meteorolojik veriler doğrultusunda yapılan değerlendirme sonucunda Nazımiye, Mazgirt ve Ovacık ilçelerimizde taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir. İl merkezimiz ve diğer ilçelerimizde ise eğitime devam edilecektir."

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.