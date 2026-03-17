        Tunceli Belediyesinden yönetici adıyla yapılan dolandırıcılığa karşı uyarı

        Tunceli Belediyesi, son günlerde belediye başkan yardımcısı vekili ve vali yardımcısının adının kullanılarak kişi ve kurumları hedef alan dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıda bulundu.

        Giriş: 17.03.2026 - 16:28 Güncelleme:
        Belediyeden yapılan açıklamada, Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Hakan Öznay'ın adının kullanılarak bazı kişilerin vatandaşları ve çeşitli kurumları telefonla arayıp "kimsesiz çocuklar ve yardıma muhtaç vatandaşlar için yardım toplandığı" bahanesiyle para talep ettiğinin tespit edildiği belirtildi.

        Söz konusu aramaların 05053662412 numaralı telefon üzerinden gerçekleştirildiğinin belirlendiği aktarılan açıklamada, "Belediyemiz ve yöneticilerimiz adına yapılan bu tür talepler tamamen asılsızdır. Belediyemiz tarafından bugüne kadar hiçbir kişi ya da kurumdan bu şekilde bir talepte bulunulmamış ve bulunulmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, vatandaşların bu tür dolandırıcılık girişimlerine kesinlikle itibar etmemeleri gerektiği, konuya ilişkin gerekli incelemelerin ve bu eylemleri gerçekleştiren kişiler hakkında yasal sürecin başlatıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        "Aslımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz"
        Laricani hakkında neler biliniyor?
        Körfez'den ABD'ye: Başladığın işi bitirmeden gitme
        İran lideri Hamaney: Barış zamanı değil
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        "Mücteba Hamaney son anda kurtuldu"
        Bayram tahminleri: Yeni bir yağışlı hava kapımızda
        Halka arza X barikatı
        Ramazan Günlüğü
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        Telefonla konuşmanın bile bir kuralı var!
        Ümraniye'de tasarladı, Ankara'da attı!
        Tarım arazilerine hobi bahçesi dönemi kapanıyor
        Taksici ile katilinin son görüntüleri ortaya çıktı!
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"
        "Eşimle zaten ayrılmıştık"
        Oscar partisinde
        40 milyon dolar zararda

        Benzer Haberler

        Tunceli'de bayram öncesi sıkı denetim
        Tunceli'de Nevruz kutlaması
        Tunceli İl Özel İdare Genel Sekreterliğine Kaymakam Levent Küçük görevlendi...
        Tunceli'de artan yağışlar heyelan riskini artırabilir
        Kar kalınlığı 3 metreyi aşmıştı: Tunceli'de kapalı köy yolu kalmadı
        Tunceli'de sağanak yağış etkili oldu
