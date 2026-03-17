Tunceli Belediyesinden yönetici adıyla yapılan dolandırıcılığa karşı uyarı

Tunceli Belediyesi, son günlerde belediye başkan yardımcısı vekili ve vali yardımcısının adının kullanılarak kişi ve kurumları hedef alan dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıda bulundu.



Belediyeden yapılan açıklamada, Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Hakan Öznay'ın adının kullanılarak bazı kişilerin vatandaşları ve çeşitli kurumları telefonla arayıp "kimsesiz çocuklar ve yardıma muhtaç vatandaşlar için yardım toplandığı" bahanesiyle para talep ettiğinin tespit edildiği belirtildi.



Söz konusu aramaların 05053662412 numaralı telefon üzerinden gerçekleştirildiğinin belirlendiği aktarılan açıklamada, "Belediyemiz ve yöneticilerimiz adına yapılan bu tür talepler tamamen asılsızdır. Belediyemiz tarafından bugüne kadar hiçbir kişi ya da kurumdan bu şekilde bir talepte bulunulmamış ve bulunulmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, vatandaşların bu tür dolandırıcılık girişimlerine kesinlikle itibar etmemeleri gerektiği, konuya ilişkin gerekli incelemelerin ve bu eylemleri gerçekleştiren kişiler hakkında yasal sürecin başlatıldığı bildirildi.

