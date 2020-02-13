Tunceli'de yoğun kar yağışı, 224 köy yolu kapandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tunceli'de yoğun kar yağışı, 224 köy yolu kapandı

İHA

Tunceli’de 2 gündür devam eden kar yağışı nedeniyle kent genelinde 224 köy yolu ulaşıma kapandı.
Meteoroloji'nin uyarısı yaptığı kar yağışı bir çok ilde olduğu gibi Tunceli'de de 2 gündür etkisini sürdürüyor. Kent genelinde kar nedeniyle 224 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi. Elazığ ve Erzincan yollarında da da sürekli karayolları ekiplerinin çalışma yaparak yolun açık kalmasını sağladığı öğrenildi.
Hayat şartlarını zorlaştıran kar yağışının özellikle Ovacık, Hozat, Pülümür ve Nazımiye ilçelerinde yer yer 2 metreye yaklaştığı belirtildi. Pülümür ilçesi Cankurtaran ve Hozat ilçesine bağlı Demirkapı mevkiinde etkili olan yağış ve tipi nedeniyle araçların güçlükle seyrettiği aktarılırken, sürücülerin mümkün olduğunca yola çıkmaması istendi.
Öte yandan, yoğun kar yağışından dolayı yolda kalan bazı araçların sürücülerinin ise Karayolları 86. Şube şefliğine bağlı misafirhanede ağırlandığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tunceli'de eğitime 'kar' engeli
YEREL HABERLER Tunceli'de eğitime 'kar' engeli
Tunceli'de okullara kar tatili
YEREL HABERLER Tunceli'de okullara kar tatili
Çemişgezek'te kaza:2 yaralı
YEREL HABERLER Çemişgezek'te kaza:2 yaralı
Gülistan'ı arama çalışmaları 39'uncu günde 
YEREL HABERLER Gülistan'ı arama çalışmaları 39'uncu günde 
Tunceli'de 120 köy yolu kardan kapandı
YEREL HABERLER Tunceli'de 120 köy yolu kardan kapandı
Tunceli’de yoğun kar yağışı: 39 köy yolu kapandı
YEREL HABERLER Tunceli’de yoğun kar yağışı: 39 köy yolu kapandı
Kayıp Gülistan'ı arama çalışması sürüyor
YEREL HABERLER Kayıp Gülistan'ı arama çalışması sürüyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X