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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fransa’da havuzda ölü bulunan anne ve iki çocuğu toprağa verildi

İHA

Fransa'da evlerinin havuzunda ölü olarak bulunan anne ve iki çocuğunun cenazesi memleketi Tunceli'de gözyaşları arasında toprağa verildi.

Fransa’da havuzda ölü bulunan anne ve iki çocuğu toprağa verildi

Fransa’da evlerinin havuzunda ölü olarak bulunan anne ve iki çocuğunun cenazesi memleketi Tunceli’de gözyaşları arasında toprağa verildi.
2 Haziran akşamı Fransa’nın Montpellier yakınındaki Juvignac’daki evlerinin havuzunda 30 yaşındaki Dilek Yücetepe ile çocukları 2 yaşındaki Dersim ve 4 yaşındaki Cem’in cenazeleri Almanya üzerinden uçakla Elazığ'a oradan da memleketi Tunceli'ye götürüldü.Tunceli’ye getirilen anne ve iki çocuğu için Pülümür ilçesi cemevinde cenaze töreni düzenlendi.Eşi ve iki çocuğunu kaybeden baba Muharrem Yücetepe ile yakınları cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu.Çok sayıda katılanın olduğu cenaze töreninde anne ve çocuklar için helallik alınarak dua edildi. Ardından da anne ve çocukları Çatalyaka Köyü’nde gözyaşları arasında toprağa verildi.
Eşi ve iki çocuğunu kaybeden Muharrem Yücetepe’nin dayısı Faruk Gezici, olayın 2 Haziran tarihinde meydana geldiğini belirterek, “Yeğenim eşinden uzun süre haber alamayınca merak edip eve yanında sağdıcı ile bakmaya gidiyor. Eşi ve çocuklarını havuzun içinde ölü olarak buluyor. Herhangi bir dış müdahale yok. Suda boğulma olayı bilindiği kadarıyla. Detaylı rapor üç ay sonunda çıkacak. Önce en küçük canımız vefat ediyor. Kardeşi de en son vefat ediyor. Havuz derin değil. Sanırım gelinimiz çocuklarının o panik halinden dolayı kendisi de kilitleniyor. Bu bir tahmin. Kimse yanlarında yok. Bildiğimiz bu. Çocuklar düşünce gelin hanım da panik yapıyor ve bu elim kaza meydana geliyor. Bu otopsi raporunda ortaya çıktı” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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