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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pertek Atatürk İlkokulu’nda e-Twinning Projesi

İHA

Tunceli'nin Pertek ilçesinde bulunan Atatürk İlkokulu son 6 yılda olduğu gibi bu yılda eTwinning Projesinde yer aldı.

Pertek Atatürk İlkokulu’nda e-Twinning Projesi

Tunceli'nin Pertek ilçesinde bulunan Atatürk İlkokulu son 6 yılda olduğu gibi bu yılda eTwinning Projesinde yer aldı.
Büyük bölümü taşımalı sistemle köylerden gelen öğrencilerin eğitimöğretim gördüğü Pertek Atatürk İlkokulu, 2014 yılından itibaren uluslararası eTwinning projesinde yer alıyor. Okul bu yıl da Azerbaycan ile Türkiye’den 47 ortağın bulunduğu ve 196 öğrencinin yer aldığı Yeğitek eTwinning Türkiye Ulusal Destek Servisi koordinasyonunda “Gelecek Ellerimizde/FUTURE IS IN OUR HANDS” isimli eTwinning projesinde yer aldı.Tamamen teknolojik ortamda yürütülen ve Okulun İngilizce Öğretmeni Zerrin Çelik Alan Koordinatörlüğü’nde hayata geçirilen projede 89 yaş grubundan 17 öğrencinin yer aldığı aktarıldı.
Projede, demokrasi ve insan hakları kavramları, demokratik katılım bilincinin geliştirilmesinin yanı sıra öğrencilerin sorumluluk alarak yönetim ve katılım mekanizmalarına etkin katılımlarının sağlanması, sorumlu vatandaşlık bilincinin geliştirilmesi,üretici, eleştirel düşünme ve çözüm odaklı bireyler olma hedefleri kazandırılmaya çalışıldığı vurgulandı.
Özellikle pandemi sebebiyle uzaktan eğitim süreçlerinde önem kazanan “Teknoloji okuryazarlığı ve Web2” araçlarını kullanabilme, kodlama gibi yetenekleri geliştirmeyi hedefleyen projede birçok ortak etkinlik de yapıldığı kaydedildi.
Öğrencilerin, yaparak, yaşayarak öğrenme ve proje tabanlı öğrenme imkanına sahip olduğu proje kapsamında veli, okul ve öğrenci işbirliğinin de sağlandığına dikkat çekildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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