Tuz için yola inen dağ keçileri görüntülendi, yetkililer uyardı

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Tunceli’de vatandaşlar tarafından karayoluna dökülen tuzu yemeye gelen dağ keçileri görüntülenirken, yetkililer vatandaşları tuz dökülmemesi konusunda uyardı.

TunceliHozat karayolunda vatandaşlar tarafından dökülen tuzlardan yemeye gelen dağ keçileri görüntülendi. Tunceli’ye seyahat eden öğretim görevlisi Dr. Yalçın Çakmak tarafından görüntülenen keçiler, araçlara aldırış etmeden dökülen tuzlardan yemeye devam etti.

Çakmak, kornaya basarak keçileri karayolundan uzaklaştırmaya çalışırken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi yetkilileri de keçiler için karayoluna tuz bırakılmaması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

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