Tunceli'de hakim, kaldığı otel odasında intihar etti

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Ferit DEMİR/HOZAT (Tunceli)TUNCELİ'nin Hozat ilçesinde görevli hakim Erkin Özen, kaldığı otel odasında tabancayla kendisin vurarak yaşamına son verdi.

Hozat Adliyesi'ne 2 ay önce atanan hakim Erkin Özen, bugün makamına gelmeyince koruma polisi, telefonla arayıp ulaşamayınca kaldığı otele gitti. Koruma polisi, Özen'in kaldığı odasının kapısı çaldıktan sonra yanıt alamayınca durumu, Hozat Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirdi.

Başsavcının talimatıyla otel odasının kapısını açan güvenlik güçleri, Özen'i, başında tabancayla vurrulmuş halde buldu. Özen'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastaneye götürülürken, polis ekipleri otel odasında incelemede bulundu.

Hozat Devlet Hastanesi'nde Özen'in cansız bedeni, yapılan ön otopsinin ardından kesin ölüm sebebinin öğrenilmesi için cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Özen'in intiharına ilişkin Hozat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli / Hozat Ferit DEMİR

2020-09-03 19:34:42



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