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Keban Baraj Gölü, su sporlarında gözde

DHA

Keban Baraj Gölü, su sporlarında gözde


Serhat Ozan YILDIRIM/PERTEK(Tunceli),(DHA)TUNCELİ'nin Pertek ilçesindeki Keban Baraj Gölü'nün, iklimsel avantajlarından kaynaklı su sporlarında bir marka haline gelme yolunda olduğu belirtildi.
Doğal ve tarihi güzellikleriyle ön plana çıkan ve turistlerin uğrak alanı olan Tunceli'nin Pertek ilçesi, su sporları imkanlarıyla marka olma yolunda ilerliyor. Tunceli ile Elazığ arasında kalan Keban Baraj Gölü kıyısındaki su sporları tesisleri, kano ve rafting antrenman olanaklarıyla gözde haline geldi. Pertek'teki gençler baraj gölünde rengarenk kanolarda çektikleri kürekle görsel şölen sergiledi.
'PERTEK, DÜNYADA SU SPORLARINDA BİR MARKA OLACAK'
Tarihe ve kültürel birikime ev sahipliği yapan Pertek'in son zamanlarda özellikle su sporlarında da adını duyurmaya başladığını belirten Pertek Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, "Buradaki amacımız gençleri hem kötü alışkanlıklardan uzak tutup hem de onların sporla içli dışlı olmalarını sağlamak. Bu anlamda da göl kenarında bir ilçe olmamız sebebiyle su sporlarına ayrıca bir önem vermek durumundayız. Amacımız burada çocukları milli takıma hazırlamak, onların uluslararası alanda başarı elde etmelerini sağlayıp hem ülkemizi hem de Tunceli'mizi temsil etmesidir. İnanıyoruz ki bundan birkaç yıl sonra Pertek su sporlarında hem Türkiye'de hem de dünyada bir marka olacaktır. Son yıllarda hem rafting hem de kanoda çok önemli başarılar elde ettik. Geçen sene Dünya Rafting Şampiyonası'nda Pertek takımımız orada dünya 5'inciliği elde etti. Valimizin destekleriyle Avrupa Spor Haftası etkinliklerinde yapılan rafting yarışında kızlarımız 2'nci oldu" dedi.
'TUNCELİ'DE SU SPORLARI FESTİVALİ OLACAK'
Önümüzdeki yıllarda Tunceli'de su sporları festivali yapılacağını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulselam Er, "Bugün Pertek'te gençlerimizle kano etkinliği düzenledik. Dünya ve Türkiye rafting şampiyonası ilimizde yapıldı. Biz bu etkinlikleri önümüzdeki senede su sporları festivali yapacağız. Kanoda sporcularımızı ses getirecek şekilde yetiştirmek istiyoruz. Şu an antrenörlerimiz ve sporcularımız bu alanda çok hevesli, Tunceli ve Pertek su sporlarında ciddi bir ses getirecek" diye konuştu.
3 yıldır ilçede kano sporuyla ilgilenen Zelal Cansızoğlu, Pertek'te baraj gölü oldukları için çok şanslı olduklarını ve haftada 5 gün antrenman yaparak milli sporcu olmak istediğini ifade etti.
 DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Pertek Serhat Ozan YILDIRIM
2020-09-29 12:49:26

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