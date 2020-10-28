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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli’de etkinliklere 15 günlük kısıtlama

İHA

Tunceli’de etkinliklere 15 günlük kısıtlama

Tunceli Valiliği, eylem ve etkinliklerin Covid19 salgını nedeniyle 29 Ekim ile 11 Kasım 2020 tarihleri arasında 15 gün süreyle kısıtlandığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada,Covid19 salgınının tüm dünyaya etkilediği belirtilerek,hastalığın oluşturduğu riski yönetebilmek amacıyla bir dizi tedbir alındığı aktarıldı.
Açıklamada: “Bu kapsamda 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 19. Madde, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu Madde 11/A ve 11/C ve 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri ile İl Hıfzıssıhha Meclisi’nce alınan kararlar doğrultusunda, Valilik ve Kaymakamlık Makamının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklere göre yapacakları programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar ile asgari düzeyde katılım, maske kullanarak ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek yapılacak basın açıklamaları hariç olmak üzere İl sınırlarımız içerisinde ( İl merkezi ilçeler polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) düzenlenecek her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık hava toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açmak, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı bildiri, broşür dağıtmak, afiş poster açmak, meşale yakma ve taşıma, konferans vb. tüm etkinlikler 29/10/2020 günü saat 00.01 ile 12/11/2020 günü saat 23.59 ‘a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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