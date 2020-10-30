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Sonbaharda elma ağacı çiçek açtı; üreticiler şaşkına döndü

DHA

Sonbaharda elma ağacı çiçek açtı; üreticiler şaşkına döndü


Serhat Ozan YILDIRIM/PERTEK (Tunceli), (DHA)TUNCELİ´nin Pertek ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklar nedeniyle elma ağacı çiçek açtı. Elma ağacının ekim ayında çiçek açması üreticileri şaşırttı.
Sonbahar mevsimiyle birlikte sararan yapraklar dökülmeye başlarken, Pertek ilçesine bağlı Ardıç köyünde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklar nedeniyle hasadı yapılan meyve ağaçları filizlenerek çiçek açtı. Elma ağacının ekim ayının son günlerinde çiçek açması, üreticileri de şaşırttı. Üretici Ertan Sefer, bu durumun kış mevsiminin sert geçeceği anlamına geldiğini belirterek, "Bahçemi kontrol etmeye geldiğimde elma ağacının çiçek açtığını fark ettim. Bu mevsimde elma ağacının çiçek açması şaşkınlık yarattı. Ben de bunu büyüklerimize danıştım, onlar da sonbahar mevsiminde meyve ağaçlarının çiçek açması, kış aylarının sert ve çetin geçecek olmasına yorumladılar. Kış mevsiminin sert geçeceğinin belirtisi olduğunu söylediler" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM
2020-10-30 08:02:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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