Sonbaharda elma ağacı çiçek açtı; üreticiler şaşkına döndü



Serhat Ozan YILDIRIM/PERTEK (Tunceli), (DHA)TUNCELİ´nin Pertek ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklar nedeniyle elma ağacı çiçek açtı. Elma ağacının ekim ayında çiçek açması üreticileri şaşırttı.

Sonbahar mevsimiyle birlikte sararan yapraklar dökülmeye başlarken, Pertek ilçesine bağlı Ardıç köyünde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklar nedeniyle hasadı yapılan meyve ağaçları filizlenerek çiçek açtı. Elma ağacının ekim ayının son günlerinde çiçek açması, üreticileri de şaşırttı. Üretici Ertan Sefer, bu durumun kış mevsiminin sert geçeceği anlamına geldiğini belirterek, "Bahçemi kontrol etmeye geldiğimde elma ağacının çiçek açtığını fark ettim. Bu mevsimde elma ağacının çiçek açması şaşkınlık yarattı. Ben de bunu büyüklerimize danıştım, onlar da sonbahar mevsiminde meyve ağaçlarının çiçek açması, kış aylarının sert ve çetin geçecek olmasına yorumladılar. Kış mevsiminin sert geçeceğinin belirtisi olduğunu söylediler" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM

2020-10-30 08:02:59



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