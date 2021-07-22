Tunceli’de bir köy karantinaya alındı

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Tunceli’nin Hozat ilçesine bağlı Yenidoğdu köyü ve Sorpiyen mezrası, artan Covid19 vakaları sebebiyle 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Hozat ilçesi Yenidoğdu köyünde, Covid19 vakası görülmesi ve görülen vakanın temaslı sayısının fazla olması sebebiyle; 21 Temmuz 2021 tarihinden geçerli olmak üzere Yenidoğdu köyü ve Sorpiyen mezrasının 10 gün süre ile karantinaya alındığı belirtildi.

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