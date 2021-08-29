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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan: “4 noktada devam eden yangının 3 noktası tamamen söndürüldü”

İHA

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan: “4 noktada devam eden yangının 3 noktası tamamen söndürüldü”

Tunceli'de 4 noktada devam eden yangının 3 noktasının tamamen söndürüldüğü belirten Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, “Şu anda alan kontrol altına alınmış vaziyette. Arkadaşlarımız hem karadan hem de havadan müdahaleye devam ediyorlar. Küçük bir alanda tütmeler şeklinde devam eden bir yangın” dedi.
Tunceli’nin Hozat ve Ovacık ilçeleri arasında kalan Buzlutepe mevkiinde yaklaşık 10 gün önce başlayan orman yangını, kontrol altına alınmasının ardından rüzgarın etkisiyle yeniden başladı. Geniş bir alana yayılan yangına 2 helikopter, 1 yangın söndürme uçağı, 2 dozer, 2 greyder, 3 arazöz, 5 adet yangın ilk müdahale aracı, 40 kişilik ekip, 3 tim jandarma ekibi müdahale etti. Yapılan çalışmalarla yangının yüzde 95’i söndürülürken, bugün tamamen söndürülmesinin hedeflendiği bildirildi. Vali Mehmet Ali Özkan da bölgeye gelerek çalışmaları yakından takip edip, yetkililerden bilgi aldı.
Tanzi Bölgesinde havadan ve karadan müdahalelerin sürdürüldüğünü belirten Vali Mehmet Ali Özkan, “Yaklaşık 4 gündür Hozat ile Ovacık ilçemiz arasında Tanzi Deresi’nin sağında ve solunda devam eden örtü yangınına arkadaşlarımız gerçekten söz yerindeyse canlarını hiçe sayaraktan müdahale etti. Dün akşam üzeri 4 noktada devam eden yangının 3 noktası tamamen söndürülmüş oldu. Sağ olsunlar sabah itibariyle de Orman ve İçişleri Bakanımızın destekleri ve himayelerinde havadan söndürme ve soğutma çalışmaları başladı. Şu anda alan kontrol altına alınmış vaziyette. Arkadaşlarımız hem karadan hem de havadan müdahaleye devam ediyorlar. Küçük bir alanda tütmeler şeklinde devam eden bir yangın. Canı pahasına çalışan orman teşkilatımıza, İl Özel İdaresine, AFAD’a ve Jandarmamıza şükranlarımızı sunuyorum” şeklinde konuştu.
3 gündür yangın alanının içerisinde olduklarını aktaran Vali Özkan, “Sosyal medya ve basını takip etme şansı bulamadım ancak şahsıma iletilen hususlardan da son derece üzgün olduğumu ifade etmek isterim. Gerçekten burada arkadaşlarımız canlarını hiçe sayarak mücadele verdiler. Ancak bir kesim arkadaşlarımızın emeğini, alın terini ve mücadelesini göz ağardı ederek sosyal medya hesapları üzerinden algı yaratmak söz yerindeyse toplumumuzun ve insanımızın sağduyusuna sızarak devşirme çabası içerisine girmişler. Ben her zaman söylüyorum. Yüce Türk milletinin aklı herkesin ve her şeyin üstündedir. O her şeyin en doğrusunu bilir ve görür. Sosyal medya kullanıcılarını da buradan tavsiyem herhangi bir sorumluluğu olmayan, alandan bilgisi bulunmayan, yahut bilgisi olsa bile insanları yanıltmak üzere söz ve söylemlerde bulunan kesimlerin açıklamalarını dikkate almasınlar. Devam eden çalışmalarda canını hiçe sayan orman işçilerimiz, arazözlerimiz, İl Özel İdaresi ekiplerimiz ve kahraman Jandarmamız görev aldı. Şu anda sahada 2 helikopterimiz bir yangın söndürme aracımız bunun yanı sıra karadan müdahale eden 2 buldozerimiz, 3 söndürme arazözümüz, 6 acil yangın söndürme aracımız ve 100’e yakın personelimizle mücadeleye devam ediyoruz. Dün alan genel olarak kontrol altına alınmıştı bugün de soğutma çalışmalarıyla muhtemeldir ki öğleden sonra çalışmalarımızı bitirmiş olacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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