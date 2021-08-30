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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli'de örtü yangınları kontrol altında (2)

DHA

Tunceli'de örtü yangınları kontrol altında (2)


MİLLİ PARK'TAKİ YANGIN YENİDEN BAŞLADI
Tunceli'de bulunan Munzur Vadisi Milli Parkı'nda dün akşam başlayan ve sabah saatlerinde kontrol altına alınan orman yangını şiddetli rüzgarın etkisiyle yeniden başladı. Yangın, havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Tunceli'de, 1971 yılında milli park ilan edilen ve Türkiye´nin en büyük ikinci milli parkı olan 42 bin 674 hektarlık alana sahip olan Munzur Vadisi'nin 30'uncu kilometresinde bulunan Fırtınaveli mevkiinde dün gece bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu Tunceli Orman İşletme Müdürlüğü´ne bildirdi. Hozat ile Ovacık arasında bulunan yangını söndürmeye gelen helikopterler ve ekipler o bölgeye sevk edildi. 2 adet helikopter havadan müdahale ederken Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, AFAD gönüllüleri, Munzur Arama Kurtarma ekipleri, Tunceli ile Ovacık belediyesi ekipleri ve birçok vatandaşla birlikte toplamda 100 kişilik ekiple müdahale edilen yangın, sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Öğlen saatlerinde şiddetli rüzgarın etkisiyle yangın tekrar alevlenerek geniş bir alana yayıldı. Arazinin sarp ve engebeli olmasından dolayı yangın söndürme araçlarının gidemediği bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri 25 kilometrelik bir yol açmak için çalışma başlattı.
'ORMAN YANGINI TEKRAR BAŞLADI'
Yangın bölgesine gelen Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, ekiplerin çalışmasını yerinde inceledi. Munzur Vadisi Milli Parkı´nda dün başlayan yangının sabah saatlerinde kontrol altına alındığını, bugün öğle saatlerinde rüzgarın etkisiyle yeniden başladığını belirten Özkan, "Dün Hozat Tanzi bölgesindeydik, orada bir yangınımız vardı arkadaşlarımızın müdahalesiyle kontrol altına aldık. Çevrili alan içerisinde zaman zaman tütmeler oluyor, bir kısım arkadaşlarımız oradaki soğutma çalışmalarına devam ediyorlar. Dün akşam itibariyle de Munzur Vadisi´nde Fırtınaveli çeşmesi üzerinde bir orman yangını başladı. Arkadaşlarımızın ve helikopterlerin müdahalesiyle sabah saatlerinde kontrol altına aldığımız yangın, bugün tekrar şiddetli rüzgar sebebiyle kıvılcımlardan dolayı yeniden başladı. Orman Müdürlüğü, AFAD, AFAD gönüllüsü, İl Özel İdaresi, Belediye itfaiyelerimiz ve gönüllerimiz ile birlikte alana müdahale etmeye devam ediyoruz. Karadan bunları yaparken aynı zamanda havadan helikopterle müdahale ediliyor. Orman Bakanımız 2 helikopterin alana takviye olarak göndereceğini ilettiler" diye konuştu. 
'BAŞKA BİR ALANDA DAHA YANGIN ÇIKTI'
Sabah saatlerinde Milli Park'ın dışında, Pülümür Vadisi'nde ayrı bir yangının başladığını belirten Özkan, "Kutudere bölgesinde 3´üncü bir yangın başladı. Orada da orman teşkilatımız ve gönüllülerimizle birlikte müdahalemizi devam ettiriyoruz. İnşallah sizlerle, insanımızla, teşkilatımız ve devletimizin tüm birimleriyle kısa zamanda yangını kontrol altına alırız ve hepimiz rahatlarız" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Ovacık Serhat Ozan Yıldırım
2021-08-30 17:33:36

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