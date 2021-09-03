Tunceli’de uyuşturucu operasyonu

Tunceli’nin Hozat ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda bin 170 gram kubar esrar ve 553 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı kenevir ekimine yönelik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi. Hozat ilçesinde tespit edilen bir arazide yapılan arama neticesinde bin 170 gram kubar esrar ve 553 kök kenevir bitkisi ele geçirildiği kaydedildi.

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