Tunceli'de yurda dönüştürülen misafirhane öğrenci alımlarına başladı

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Tunceli’nin Pertek ilçesinde erkek öğrenci yurduna dönüştürülen Pertek İl Özel İdaresi binası öğrenci almaya başladı.

Tunceli Valiliğince erkek öğrenciler için yurt olarak düzenlenerek tahsis edilen Pertek İl Özel İdaresi misafirhanesinin yaklaşık 400 öğrenci kapasiteli olduğu bildirildi. Açıklamada, “Halihazırda misafirhanemizde 50 öğrencimiz kalmaktadır. Misafirhanemizden öğrencilerimizin üniversiteye ulaşımı için hafta içi her gün sabah, öğlen ve akşamları servis imkanı bulunmaktadır. Misafirhanemizde kalmak isteyen öğrencilerimizin valiliğimiz Açık Kapı birimine, Munzur Erkek Öğrenci Yurdu idaresine, Munzur Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına veya Pertek Sakine Genç Meslek Yüksekokulu idaresine isimlerini bildirmeleri yeterli olacaktır” denildi.

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