Tunceli sonbaharda görsel şölen sunuyor

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde sonbaharda yaşanan renk cümbüşü kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Türkiye’de sonbahar mevsiminin en iyi yaşandığı yerlerden olan Tunceli’nin Pülümür ilçesi ormanları, bu sene de renklere boyandı. Ormanlar, içerisinde bulunan meşe, ceviz, kavak, badem, karaağaç, çam ve yemiş ağaçlarının farklı tonlardaki

renkleriyle adeta bir görsel şölen sunuyor. Ormana gelen doğaseverler ve fotoğrafçılar, bölgede bir yandan bol oksijenli havayı solumanın keyfini yaşarken, diğer yandan da bol bol fotoğraf çekerek manzarayı ölümsüzleştiriyor.

Pülümür’deki doğa harikasının hiçbir yerde olmadığını belirten Kazım Dikmen isimli vatandaş, "Böylesi ne Karadeniz’de, ne Ege’de ne de güney bölgelerimizde vardır. Sonbahar gelince ormanda ağaçların her biri bir renk alıyor. Biri kırmızı, biri sarı, biri yeşil olmak üzere her ağaç renk alıyor. Buranın doğası çok farklıdır. Geçen hafta Tunceli, Elazığ, Bingöl’den en az 200 kişi tur düzenleyip geldiler. Doğa ve hava güzel. Nefesi kesilenlerin buraya gelince nefesi açılıyor. Uyku problemi olan buraya gelir rahat uyur. Doğa harikası bir yer, oksijen bol" dedi.

Bölgede sonbaharda renk cümbüşünün yaşandığını kaydeden Haydar Gül de, "Bölgemiz sonbahar aylarında rengarenk oluyor. Köyün doğal güzelliği daha da farklılaşıyor. Ben tüm ülkemizin böyle doğal güzelliği olsun istiyorum. İnsanlarımız bulunduğu bölgelerde gezsinler. Son aylarda buralara ve bölgeye oldukça yoğun bir ilgi var. Her renkten ağaç var. Adeta tablo şeklinde bir doğa güzelliği var. Geçen yıl ben İskenderun Belediyesine yaklaşık 250 kilogram meşe palamudu götürdüm. Doğacıyım diyen arkadaşlar da gelsinler yine meşe palamudu toplayıp Türkiye’nin yangın bölgelerine göndersinler. Orada ağaçların yeşermesini sağlasınlar. Bizim doğaya böyle bir borcumuz var” diye konuştu.

