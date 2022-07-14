Tunceli’de termal gece görüş dürbünleri ve mühimmat ele geçirildi

Tunceli’de devam eden Eren Abluka7 operasyonunda bir sığınak içerisinde 3 termal gece görüş dürbünü ve mühimmat ele geçirildi.
Tunceli Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Eren Abluka7 operasyonu çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığınca Tunceli Hozat kırsalında operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyonda bir sığınak içerisinde 3 termal gece görüş dürbünü, 1 dürbün, 1 güneş paneli, 18 pil, 3 gece görüş çantası ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.
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