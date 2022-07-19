Tunceli’de mühimmat ele geçirildi

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Tunceli’de devam eden Eren Abluka7 operasyonları çerçevesinde Hozat ilçesi kırsalında mühimmat ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Eren Abluka7 operasyonu çerçevesinde, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli Hozat kırsalında bugün gerçekleştirilen operasyonda; 2 adet el bombası, 60 adet Kalaşnikof mühimmatı ve 2 adet Kalaşnikof şarjörü ele geçirilmiştir” denildi.

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